Giselle Zuca revela como conquistou sucesso em sua profissão

Joalheira é especialista em desenvolver peças personalizadas e com atendimento exclusivo para cada cliente

Sair de um lar simples e conquistar o sucesso é o sonho de muitas pessoas, e foi isso que a joalheira Giselle Zuca conquistou em sua vida. Nascida em uma família simples, estudou e se formou em pedagogia.

Porém, em 2008, sua trajetória mudou. “Recebi um telefonema e tive a oportunidade de começar a trabalhar com pedras preciosas. Me encantei por essa área e atuei em escritórios que as forneciam para as maiores joalherias do País. Ali descobri minha verdadeira vocação, então cursei gemologia pelo Instituto Geociência da USP, e consegui certificações em campos como diamantes, pérolas e identificação de pedras preciosas”, explica.



Com o passar do tempo, começou a negociar de forma independente, diretamente com garimpeiros. “Sempre me dediquei a alcançar uma qualidade incomparável com lapidações variadas em gema, dessa forma consegui desenvolver joias perfeitas e únicas”, conta.

Seu foco é criar itens personalizados, com matéria-prima selecionada e metal nobre. “Meu atendimento é exclusivo, pois tenho acesso a variadas lapidações, cores e tamanhos, sempre na busca da gema perfeita para cada consumidor”, finaliza.