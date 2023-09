Gisele Bündchen relembra passagem pelo Brasil e posta foto no topo do Cristo Redentor

'Sempre no meu coração', Gisele Bündchen abriu álbum de fotos com a família

Gisele Bündchen abriu sequência de fotos de passagem pelo Rio de Janeiro e registros em família em novo post compartilhado nesta terça-feira, 26, em seu perfil no Instagram: "Sempre no meu coração e nas minhas orações", escreveu na legenda, tanto em portugues quanto em inglês.

Em uma das imagens a top aparece no braço do Cristo Redentor, ponto turístico principal da cidade. Nos outros cliques a loira aparece na companhia de seus familiares, incluindo os pais, Vania e Valdir, e as irmãs, Patrícia, Rafaela, Graziela, Gabriela e Raquel.

Os filhos de Gisele, Benjamin e Vivian Lake, também aparecem nas imagens. A publicação recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores: “Gisele passa uma vibe de ser uma pessoa tão humana e amorosa”, escreveu uma, “Que incrível! Momentos inesquecíveis”, comentou outra, “Mesmo estando há anos no topo, sempre mantém a mesma cara de gente boa, do bem... realmente, essa é DIFERENCIADA”, elogiou um terceiro fã.

A passagem mais recente da nossa ubermodel pelo Brasil foi no começo do mês de agosto. Confira os cliques:

Gisele Bündchen confessa decepção em casamento

Em outubro de 2022, a supermodelo Gisele Bündchen surpreendeu a todos ao anunciar o término de seu casamento de 13 anos com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Recentemente, ela declarou que se decepcionou com a relação e a maneira como ela chegou ao fim, embora esteja tranquila com o seu resultado.

Em entrevista ao programa CBS News Sunday Morning, que irá ao ar no próximo domingo, 24, Gisele confessou que tinha esperança de fazer sua relação com o atleta dar certo, mas que não se arrepende de ter se divorciado do pai de seus filhos. Ela disse que não mudaria nada em sua vida, incluindo seu casamento e sua separação.

"[O divórcio] não foi o que eu sonhei e o que eu esperava. Meus pais estão casadas há 50 anos, e eu realmente queria que isso acontecesse", disse a modelo. "Mas eu acho que você tem que aceitar, você sabe, às vezes é a maneira que você é aos 20 anos, às vezes vocês crescem juntos, às vezes vocês se distanciam".