Gisele Bündchen flagra o marido de cueca e dá zoom

Gisele Bündchen surpreende ao flagrar o marido, Tom Brady, em momento intimista na casa da família

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 13h59

A modelo brasileira Gisele Bündchen (41) agitou as redes sociais ao mostrar imagens do seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady (44), só de cueca. Ela flagrou o marido com a roupa de baixo em um momento intimista no banheiro e compartilhou na web.

Nas imagens, Tom apareceu com uma cueca cinza ao se olhar no espelho do banheiro e deu risada ao ver a chegada da esposa. “Nova cueca? Deixa eu ver! Deixa eu ver sua cueca! É da sua marca?”, disse ela nos stories do Instagram. Inclusive, ela deu um zoom no corpão do amado e o deixou envergonhado, tanto que ele pegou uma toalha para se esconder.

Vale lembrar que Gisele Bündchen e Tom Brady são casados há 13 anos. Eles tiveram dois filhos, Vivian (9) e Benjamin (12). O atleta também é pai de John (14), de um relacionamento anterior.

Gisele Bündchen mostra o marido, Tom Brady, só de cueca: