Gisele Bündchen e Iza são as celebridades mais influentes no Brasil em 2022

Segundo pesquisa da IPSOS, as celebridades mais influentes no Brasil são Gisele Bündchen e Iza vem logo em seguida

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 10h40

A modelo Gisele Bündchen (41) foi considerada a celebridade brasileira mais influente de 2022 e a cantora Iza (31) veio logo em seguida no ranking.

De acordo com a quarta edição da pesquisa The Most Influential Celebrities, realizada anualmente pela IPSOS as duas brasileiras são destaques quando o assunto é influenciar.

A lista de maiores influenciadores é dominada por mulheres. Após a modelo e a cantora, Nathalia Arcuri, do canal Me Poupe!, é a terceira colocada. A influenciadora digital Jout Jout e a atriz Grazi Massafera (39) completam a lista. O primeiro homem da lista geral é o ator Rodrigo Hilbert (42), que aparece na nona posição.

Celebridades mais conhecidas

A pesquisa também revelou quais são as celebridades mais lembradas pelo público em 2022. A cantora Anitta (29) lidera as menções espontâneas, repetindo o feito de 2021. Em seguida estão Neymar (30), Xuxa (59), Silvio Santos (91) e Luciano Huck (50).

Quando o público foi estimulado com imagens e nomes das celebridades, a lista das cinco mulheres mais conhecidas é composta por Juliana Paes (43), Grazi Massafera, Xuxa, Claudia Raia (55) e Sabrina Sato (41).

Entre os homens, lidera o ranking o ator Lázaro Ramos (43), seguido por Cauã Reymond (41), Bruno Gagliasso (40), Marcos Mion (42) e Pedro Bial (64).