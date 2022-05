Giovanna Lancellotti se derrete ao surgir com o namorado em cliques encantadores: ''Eu quero partilhar a vida boa com você''

Giovanna Lancellotti demostrou todo o amor que sente pelo namorado, Gabriel David, ao compartilhar uma série de cliques ao lado dele

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 16h54

Neste domingo, 15, Giovanna Lancellotti (28) decidiu usar suas redes sociais para declarar todo seu amor pelo namorado, Gabriel David (24).

A atriz publicou uma série de cliques encantadores, ao lado do amado, enquanto eles curtiam um cenário belo cenário rural, na companhia da cachorrinha de Giovanna, Filó.

Eles ainda esbanjaram estilo ao surgirem com looks arrasadores, ela com uma calça estampada, um top, um casaco e um belo chapéu, enquanto ele apostou em uma bermuda, camiseta e casaco, combinando com um chileno calçado com meias.

Na legenda, Giovanna se derreteu pelo namorado: "Eu quero partilhar a vida boa com você".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Casal perfeito!", disse um. "Seus lindos!", falou outro. "Esse casal é puro estilo!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques encantadores que Giovanna Lancellotti publicou ao lado do namorado para declarar todo seu amor por ele: