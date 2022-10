Giovanna Lancellotti curte final de semana ao lado do namorado: "Casalzão"

Atriz Giovanna Lancellotti abre álbum de fotos do final de semana especial com o namorado, Gabriel, e encanta a web

Redação Publicado em 17/10/2022, às 09h11

A atriz Giovanna Lancellotti(29) aproveitou o último final de semana de uma maneira especial! Ao lado do namorado, Gabriel, a artista curtiu os dias de descanso e dividiu com seus seguidores os registros belíssimos.

Através de seu perfil no Instagram, Giovanna Lancellotti compartilhou uma sequência de fotos mostrando como foi seu final de semana, e aproveitou para mostrar seus looks.

Para curtir o dia na companhia do namorado, Giovanna Lancelloti surgiu com um top preto e uma calça jeans, uma combinação confortável para curtir a companhia dos amigos e de seu namorado, Gabriel, que surgiu em diversos registros com a artista.

Nos comentários da publicação feita por Giovanna, os seguidores da atriz aproveitaram para enaltecer a beleza da artista, e enaltecer o casal: "Como é linda", escreveu um internauta. "Casalzão viu!", disse outro. "Vocês são lindos", ressaltou o terceiro.

Vejas as fotos de Giovanna Lancellotti:

