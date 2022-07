Giovanna Lancellotti beija muito na festa de aniversário do namorado: ''Celebrando''

A atriz Giovanna Lancellotti preparou uma festa de aniversário para o namorado, Gabriel David, com vários amigos famosos

Nesta sexta-feira, 22, Giovanna Lancellotti (29) abriu um álbum de fotos do aniversário do namorado, Gabriel David, que aconteceu no Rio de Janeiro.

A atriz reuniu um timaço de famosos para celebrar os 25 anos do empresário e dividiu registros com os fãs do casal.

Entre os convidados estavam: Camila Queiroz, Klebber Toledo, Luísa Sonza, Cíntia Dicker, Yanna Lavigne, Bruno Gissoni e Caique Nogueira. Além disso, o evento ganhou um show privativo L7nnon.

"Comemorando a vida e o amor com amigos especiais dia desses", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os amigos comentaram sobre a festa. "Foi demais amiga, arrasou", "Amei ver vc! Te amo Gi", "Foi incrível", dispararam.

Não demorou muito para os admiradores também rasgarem elogios para os famosos. "Maravilhosos", "Seus lindos", "Que convidados hein", "Que time incrível", disseram.

GIOVANNA LANCELLOTTI APROVEITA VIAGEM COM O NAMORADO E AMIGOS

A atriz Giovanna Lancellotti usou suas redes sociais para abrir mais um álbum de fotos de sua viagem por Ibiza! No sábado, 09, a famosa publicou uma sequência de registros dos dias de descanso na companhia do namorado, Gabriel David, e seus amigos, o casal Agatha Moreira (30), Rodrigo Simas (30).

