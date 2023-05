Giovanna Ewbank surge com os olhos inchados e desabafa sobre 'demandas emocionais': "Não é fácil lidar"

Nas redes sociais, a apresentadora Giovanna Ewbank fez um desabafo comovente sobre seus medos e vulnerabilidades

Giovanna Ewbank(36) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para fazer um desabafo comovente. Nos Stories do Instagram, a apresentadora publicou uma foto em que mostra os olhos inchados após chorar em uma sessão de terapia, e abriu o coração.

"Depois da terapia, os olhos ficam mais inchados, mas o coração fica bem mais leve. Não é fácil lidar com as demandas emocionais. Principalmente quando se tem filhos. A culpa e o medo de falhar é contante, inevitável", confessou a loira, mãe de Titi (9), Bless (8) e Zyan (2), fruto de seu casamento com o ator Bruno Gagliasso (41).

Ewbank seguiu o desabafo e ressaltou que mostrar as vulnerabilidades é uma forma de se tornar cada vez mais forte. "O trabalho às vezes nos sufoca e a gente acha que não vai dar conta. Realmente, não vai... E está tudo bem. Nos tornamos mais fortes quando aceitamos nossos medos e vulnerabilidades", finalizou.

Confira o desabafo de Giovanna Ewbank:

Ewbank rebate críticas sobre educação dos filhos

A apresentadora Giovanna Ewbank foi questionada sobre a educação que dá para os filhos. Nesta quinta-feira, 04, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e recebeu uma espécie de crítica sobre como passa a ideia de limites para os três filhos: Titi, Bless e Zyan.

"Você dá limite aos seus filhos? Às vezes passa a imagem que não", comentou a pessoa sobre a postura da esposa de Bruno Gagliasso.

Sem perder a pose, a loira respondeu educadamente sobre como orienta os herdeiros no dia a dia. "Jura que parece? Uma coisa é educar os filhos pra serem livres. Que é a educação que eu pretendo continuar dando. Outra coisa é educar sem limites. São duas coisas completamente diferentes", esclareceu.

