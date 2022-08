Giovanna Ewbank surge abraçada com Manoel Soares e declara: ''Sou fã''

Apresentadora Giovanna Ewbank ressalta sua admiração pelo apresentador Manoel Soares e mostra livro que ganhou do artista

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) usou as redes sociais para compartilhar registro de seu encontro com o apresentador do programa Encontro, Manoel Soares (43)!

Nesta sexta-feira, 26, a artista compartilhou um clique em que aparece sorridente abraçando o jornalista em bastidores. Na imagem, a famosa posou com um look todo rosa claro e recebeu um beijo de Manoel.

Gioh, que é mãe de duas crianças pretas, Titi (8) e Bless (7), também postou o registro do livro escrito por Soares, Para Meu Amigo Branco, que foi lançado recentemente e é um convite para as pessoas brancas refletirem sobre a estrutura racista.

Ela ganhou o exemplar do próprio apresentador e aproveitou para ressaltar a admiração que tem por ele. "@manoelsoares sou fã", declarou Gio Ewbank na legenda do post.

Em sua conta no Twitter, Gioh também falou sobre o encontro com Manoel, que aconteceu na quinta-feira, 25, nos Estúdios Globo, durante o programa Encontro. "Ainda ganhei o livro do meu amigo que sou louca por ele, @ManoelSoares_".

A esposa de Bruno Gagliasso (40) ainda elogiou os comandantes da atração da TV Globo por levantarem debates importantes: "A pauta de hoje era educação! Tenho amado ver o Manoel, a @patriciapoetap e o time do Encontro prestando um serviço social todos os dias na tv", disse ela.

Giovanna Ewbank posa com Manoel Soares:

