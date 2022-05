Giovanna Ewbank se derrete com novas fotos do filho Bless: 'Tá se achando'

Giovanna Ewbank registra o novo penteado do filho Bless e fica encantada com a beleza do menino nas novas fotos

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 16h31

A apresentadora e atriz Giovanna Ewbank explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos do filho do meio, Bless, fruto do casamento com Bruno Gagliasso. A artista ficou encantada ao ver os cliques do menino com seu novo penteado de tranças no cabelo.

“Bless, mais lindo não há. Lewá Black arrasaram no novo hair do meu bebê e ele está se achando”, disse ela na legenda.

Giovanna e Bruno também são pais de Titi e de Zyan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Novo projeto de Giovanna Ewbank

Atualmente, Giovanna Ewbank está envolvida com as gravações da série A Magia de Aruana, do Disney+, que tem previsão de estreia para 2023. A estrela dará vida paraa bruxa Juno e atuará com Cleo e Erika Januza.

Ela está longe da atuação há alguns anos, sendo que se dedicou a ser repórter e youtuber nos últimos tempos. O trabalho mais recente dela em novelas foi em 2013, quando atuou em Joia Rara.