Giovanna Ewbank revela momento de tensão durante intimidade com Bruno Gagliasso

Apresentadora e atriz Giovanna Ewbank conta situação inusitada que viveu durante momento íntimo com marido

Nesta terça-feira, 20, durante a entrevista com a cantora Cleo no Quem Pode, Pod, a apresentadora e atriz Giovanna Ewbank, que comanda o podcast ao lado de Fernanda Paes Leme, decidiu fazer uma revelação surpreendente sobre sua vida íntima com seu marido, Bruno Gagliasso, com quem tem três filhos.

A loira contou que experienciou momentos de tensão enquanto fazia sexo com o amado na época em que ele vivia o papel de um serial killer em Dupla Identidade, no ano de 2014. A confissão surgiu quando as apresentadoras perguntaram para Cleo se ela levava seus papéis para a vida real, mas a atriz contou que só faz com as coisas positivas de cada personagem.

Foi quando Fernanda, que é muito amiga do casal, lembrou que para o papel em Dupla Identidade, o ator mantinha fotos de mulheres amarradas em casa. “Teve uma vez que o Bruno estava fazendo serial killer, e ele estava fazendo aulas de nós porque ele amarrava as pessoas. Um dia eu cheguei na casa deles e eu ele veio me amarrar, fazer um nó, 'peraí, me dá sua mão'. Você via fotos de mulheres amarradas pela casa”, disse a atriz.

Então, Giovanna explicou a situação mais a fundo. “[Fotos] na cabeceira da minha cama, mulheres amarradas, para ele entrar no personagem. Então eram fotos de mulheres amarradas, mulheres mortas", contou. "Teve uma vez que eu estava transando com ele, e nessa vez ele pegou assim no meu pescoço e eu falei 'você tá de sacanagem'”, comentou.

Giovanna Ewbank recorda traição de Bruno Gagliasso: ‘Natural’

Giovanna Ewbank recebeu a humorista Dani Calabresa em seu podcast, o Quem Pode, Pod, e durante a conversa, relembrou um pouco sobre a traição de seu marido, o ator Bruno Gagliasso. Dani fez questão de elogiar a decisão de Gioh de perdoar o ator. “Eu achei lindo você perdoar, achei maduro. Você me inspirou em fazer uma coisa que eu não sei se eu faria”, declarou a humorista durante o bate-papo. A apresentadora, então, relembrou como tudo aconteceu, quando tinha apenas três anos de relacionamento. “A gente tem que experimentar tentar [perdoar]”, comentou.

“É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é”, afirmou a apresentadora, reforçando que, se não tivesse passado por tudo isso, provavelmente não teria um relacionamento leal com o ator nos dias de hoje. “Tudo é um processo”, disparou.

Gioh ainda relembrou que, quando a traição aconteceu, ela sentiu raiva do marido. “No início eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí”, comentou. A apresentadora ainda completa revelando que depois de um tempo se permitiu reorganizar seus sentimentos, entendendo que ela e Bruno tinham uma história verdadeira de amor.