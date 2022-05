Giovanna Ewbank reclama de obra na casa de Fernanda Gentil

Giovanna Ewbank manda recado para famosa ao não conseguir dormir: 'Que loucura, Fernanda Gentil!'

A apresentadora e atriz Giovanna Ewbank surpreendeu o público ao dar uma alfinetada na apresentadora Fernanda Gentil nas redes sociais. Isso porque ela reclamou da reforma na casa da colega, que agora será sua vizinha.

A reclamação aconteceu quando Ewbank tentava dormir, mas o barulho da obra estava incomodando. Assim, ela foi até as redes sociais para desabafar sobre a situação.

"Olha, Fernanda Gentil, estou pensando tanto, mas tanto! Sabe que hoje eu gravo de madrugada, né, então queria dar uma descansadinha antes de ir para a gravação para ficar até às cinco da manhã. Só que está tendo uma obra aqui na minha parede! Que loucura, Fernanda Gentil! Não paro de pensar em você", disse ela.

Na sequência, a esposa de Bruno Gagliasso ainda completou: "Ai, olha, Fernanda e Priscila, suas lindas e maravilhosas em Paris: Está legal aí? Está legal aí em Paris, gatas? O mínimo que eu quero por essa obra aqui do lado é um presente, tá? De boa vizinhança, que vocês serão. É o mínimo".

Novo projeto de Giovanna Ewbank

Atualmente, Giovanna Ewbank está envolvida com as gravações da série A Magia de Aruana, do Disney+, que tem previsão de estreia para 2023. A estrela dará vida paraa bruxa Juno e atuará com Cleo e Erika Januza.

Ela está longe da atuação há alguns anos, sendo que se dedicou a ser repórter e youtuber nos últimos tempos. O trabalho mais recente dela em novelas foi em 2013, quando atuou em Joia Rara.