Giovanna Ewbank posta lindas fotos da família no rancho: ''Acalmando a mente e o coração''

A apresentadora Giovanna Ewbank encantou os seguidores ao abrir um álbum de fotos da família no rancho

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 12h19

Nesta quinta-feira, 18, Giovanna Ewbank (35) compartilhou novas fotos da família no rancho no interior do Rio de Janeiro. Ao lado do marido e dos filhos, a apresentadora está curtindo dias de descanso após a viagem para Portugal.

No perfil do Instagram, a artista posou com Bless (7), flagrou uma linda cena dele com Bruno Gagliasso (40), Titi (8) e um primo, registrou a fofurice de Zyan (2) e exibiu a paisagem de tirar o fôlego do local.

"Acalmando a mente e o coração", escreveu ela na legenda da publicação, que colecionou elogios dos amigos e admiradores.

Nos comentários, eles dispararam: "Aff q lugar esse…", disse Deborah Secco; "O bom dia mais lindo que a gente vai ver hoje", declarou um internauta; "Família maravilhosa", comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

ZYAN E BLESS DÃO SHOW DE FOFURA AO GANHAREM PATINHOS

O rancho da família Ewbank-Gagliasso tem novos moradores! Giovanna Ewbank (35) registrou o momento em que Bruno Gagliasso (40) chegou com patinhos de presente para Zyan (2) e Bless (7). A alegria foi tanta que a mamãe coruja fez questão de registrar a adaptação dos filhos com os animais. O caçula chegou a pegar os bichinhos no colo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!