Giovanna Ewbank ganha presentes personalizados dos filhos

Giovanna Ewbank mostrou presentes personalizados que recebeu dos filhos. Os mimos incluem boné e pulseiras, que a mamãe coruja exibiu orgulhosa na web

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 11, a famosa mostrou um momento especial que teve com os filhos Titi, de 11 anos, Bless, de oito, e Zyan, de quatro, frutos do seu relacionamento com Bruno Gagliasso.

Os pequenos se divertiram ao fazerem pulseiras e bonés personalizados. Em seu Instagram Stories, Giovanna mostrou alguns mimos que ganhou do filho caçula. A artista surgiu um top preto, mostrando sua barriga trincada, e também exibiu um boné e algumas pulseiras que ganhou de presente.

"Olha que lindo o boné que o Zyan fez. Ainda tem as pulseiras", disse ela, acrescentando que a atividade foi ótima para entreter as crianças sem o uso de telas.

Declaração

Recentemente, foi dia de festa na casa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, isso porque Zyan, o filho caçula do casal, completou quatro anos. Como era de se esperar, a mamãe coruja fez uma linda homenagem ao pequeno.

Em sua conta no Instagram, Giovanna compartilhou diversas fotos de Zyan e se declarou para o herdeiro. "Hoje é o dia do meu raio de sol, amor da minha vida! Meu BabyZ hoje faz quatro anos, e passou voando! Meu amor que entrou nossa minha vida literalmente como um furacão sem nem avisar! Ele chegou chegando de surpresa, e que surpresa! E ele é tão encantador que resolveu nascer no dia 8 (meu número predileto)! Meu Deus, eu não consigo nem imaginar a minha vida sem o meu amorzinho", começou ela.

Em seguida, Gio foi só elogios para Zyan. "Ele inunda a nossa casa de alegria, emoção, amor e energia todos os dias! Ele ama viver! Ele ama a natureza! Ele ama a família! Ele ama tudo o que a vida pode nos proporcionar! Zyan é intenso, e assim como ele o amor dele pelas pessoas também! Canceriano de mão cheia, ele ama, ele sofre e é muito emotivo! Alias, não queira decepcioná-lo, rsrs…eu amo como Zyan se joga em todas as suas facetas, hora fazendeiro, hora rapper, hora veterinário, hora jogador de futebol, capoeirista e assim vai…ele gosta de experimentar! E eu vou aprendendo dia a dia com ele, a ser mais leve, a me jogar mais, a chorar quando quero chorar, a gritar quando quero gritar e a gargalhar, aliás isso é o que mais faço com esse meu bebê careteiro! Te amo na lua, como ele mesmo diz para mim! Te amo que dói meu amor! E a mamãe estará sempre ao seu lado, te desejando uma vida linda, intensa e colorida como você! Feliz aniversário, Zyan", concluiu.