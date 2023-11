Giovanna Ewbank explica gesso no braço do filho, Bless

Bless, filho do meio da apresentadora com Bruno Gagliasso, foi clicado no aeroporto ao lado do pai e da irmã e gesso chamou atenção

Nesta quinta-feira, 2, Giovanna Ewbank abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil no Instagram para interagir com seus mais de 29 milhões de seguidores. Entre as mensagens que a atriz e apresentadora, de 37 anos, recebeu dos internautas questionamentos sobre a ida de seus filhos mais velhos, Chissomo e Blessings, para o Novembro Negro em Salvador.

Titi e Bless, como são carinhosamente chamados pelos familiares e amigos, foram vistos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ao lado do pai, Bruno Gagliasso, nesta quarta, 1. O braço engessado do filho do meio do casal não passou despercebido pelos fãs da família, que questionaram Giovanna sobre o ocorrido.

"Todo mundo perguntando o que aconteceu com o braço do Bless", começou a loira, "Um dia antes de ir para Salvador, dessa viagem que eles estavam tão ansiosos e super empolgados para fazer, Bless caiu na escola e machucou o braço. Aí ele ficou reclamando durante o dia e o levamos ao hospital", contou.

Giovanna explicou que o filho luxou a parte do cotovelo. "Ele não quebrou, mas estava sentindo muita dor e eles [os médicos] acharam melhor engessar por duas semanas para que ele pudesse... Não sei explicar tecnicamente, mas para poder aliviar a dor e melhorar mais rápido", continuou.

"Ele ficou triste, porque tava indo viajar e porque estava doendo, mas depois que ele colocou o gesso, meu amor, ele amou tanto! Todo mundo assinou o gesso... ele tá adorando", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Declaração de amor de Giovanna Ewbank

Há pouco tempo, a apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank encheu seu feed de amor ao compartilhar lindos cliques de sua viagem para Fernando de Noronha na companhia do maridão, Bruno Gagliasso! em por do sol em Noronha

Em sua conta no Instagram, a artista publicou um álbum de fotos curtindo um lindo pôr do sol no arquipélago com o ator e aproveitou para declarar seu amor pelo pai de seus três filhos. Nas imagens, os dois aparecem admirando a beleza do local em uma praia e posaram coladinhos.

"Eu amo cada por do sol com você! Que venham muitos outros e que a cada dia ele brilhe mais e mais! Te amo!", escreveu Gioh ao legendar a publicação.