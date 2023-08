Giovanna Ewbank está gravida? Sumiço repentino gerou especulações na web

Atriz Giovanna Ewbank passou a sofrer com especulações nas redes sociais após ficar alguns dias fora da internet

A atriz Giovanna Ewbank tem passado por mais uma onda de boatos envolvendo sua vida pessoal. Desta vez, a artista gerou comentários após passar alguns dias longe das redes sociais, o que fez algumas pessoas especularem sobre uma possível gravidez.

Depois de receber diversos questionamentos dos internautas sobre o que estava acontecendo, Giovanna veio a público explicar o porquê de seu sumiço. Segundo a famosa, ela passou por uma pequena cirurgia e achou melhor ficar mais reclusa.

"Gente, eu não fiquei sumida não, só não apareci tanto por aqui porque estou em SP, passei por uma cirurgia que logo falo pra vocês, fiquei dodói e como eu tenho conversado aqui com vocês estou me cuidando das crises de ansiedade que venho tendo com mais frequência...", contou.

Já sabendo sobre as especulações dos fãs sobre uma segunda gravidez, Giovanna deixou claro que não existia a possibilidade disso acontecer e garantiu que já tem muitos compromissos envolvendo os três filhos.

"Não, não estou, e pretendo ficar um tempo sem engravidar, viu kkkkk... 3 filhos, uma carreira, 10 cachorros, um marido já dão muito trabalho", declarou ela, que é mãe de Titi, Bless e Zyan, fruto do seu relacionamento com Bruno Gagliasso

Leia também: Giovanna Ewbank revela qual foi a cirurgia que realizou: 'É funcional'

A respeito da cirurgia, Giovanna explicou que se tratava de um procedimento para o desvio de septo. A loira contou que retirou uma carne esponjosa que ficava na região, que acabava lhe impedindo de respirar sem esforço.

"Eu já tinha retirado a carne esponjosa há 10 anos e voltei a respirar bem. E depois a carne esponjosa volta. De uns cinco anos para cá, a minha respiração voltou a ficar ruim e nos últimos anos ficou inviável. Eu estava tendo apineia, que é quando você para de respirar no meio do sono. Acordei muitas vezes com falta de ar e quando acorda você está com a garganta seca, querendo respirar", disse ela.