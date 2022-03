Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aproveitam viagem com Ícaro Silva: ''Um amigo desses''

No rancho da família, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtem companhia de Ícaro Silva

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 14h19

O final de semana foi muito animado no rancho de Giovanna Ewbank (35) e Bruno Gagliasso (39).

O casal recebeu Ícaro Silva (34) na casa da família para uma sessão de fotos para a nova campanha da marca de beachwear da apresentadora.

E claro que a diversão não ficou somente no trabalho. O ator também desfrutou da companhia dos filhos dos amigos, Titi (8), Bless (7) e Zyan (1).

Pelas redes sociais, o trio compartilhou fotos perfeitas do final de semana e arrancaram elogios dos seguidores.

GIOVANNA EWBANK SE DECLARA PARA ÍCARO SILVA

A loira publicou uma declaração de amor emocionante onde rasgou elogios para o artista. "I AM APAIXONADA por você @icar. Esse poderia ser só apenas um ensaio da @iamg_oficial mas junto dele eu quero fazer uma declaração…Afinal já são mais de 15 anos de amizade! Ele foi quem me acolheu bem jovenzita quando me mudei para o Rio de Janeiro, e de lá pra cá nosso amor e respeito só cresceu!", disse.

E completou celebrando a presença do amigo na sua casa: "E se tem algo que eu nunca me esqueço e que ele faz até hoje é que sempre, mas sempreeeee ele me coloca pra cima, ele sabe das minhas inseguranças e incertezas, ele já me viu tentar desistir várias vezes, e nunca deixou, sempre me pega pela mão me olha nos olhos e diz “Giovanna…você é foda.” E na verdade ele é que é foda! Um amigo desses difíceis de encontrar sabe? Meu amor, muito obrigada por esses dias lindos de amor, risadas e alegria! TE AMO!!! I AM APAIXONADA POR VOCÊ & WE ARE GOSTOSOS", disparou ela.

VEJA AS FOTOS DO FINAL DE SEMANA DE GIOVANNA EWBANK, BRUNO GAGLIASSO E ÍCARO SILVA

