Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aproveitam rancho da família em clima de romance: ''Meu fazendeiro quarentão''

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão curtindo um momento a dois super romântico no rancho da família

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 13h39

Neste sábado, 16, Giovanna Ewbank (35) e Bruno Gagliasso (40) decidiram aproveitar uma viagem para o rancho da família em clima de muito romance.

A atriz então fez uma série de registros onde ela aparece coladinha com o amado, enquanto eles curtem a natureza na companhia de um de seus cachorro, sempre mostrando momentos de carinho entre os dois.

Na legenda, a loira se derreteu por seu amado: "Vida no rancho com meu fazendeiro quarentão".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "União incrível!", falou outro. "Perfeição esse casal!", escreveu ainda um terceiro.

Paixão pelos animais!

Recentemente, Giovanna usou seu perfil no Instagram para exibir alguns cliques que fez ao lado da filha, Titi (8), com os novos animais do rancho da família.

"Conhecendo e dando muito amor aos novos moradores do rancho", escreveu a mamãe babona na ocasião.

Confira os cliques românticos que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fizeram durante uma visita ao rancho da família: