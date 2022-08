Giovanna Ewbank celebra união e faz declaração para Bruno Gagliasso: ''Pessoa certa''

Apresentadora Giovanna Ewbank comemora casamento com Bruno Gagliasso e se declara para o pai de seus três filhos, Titi, Bless e Zyan

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 11h16

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) acordou inspirada nesta segunda-feira, 08, e usou as redes sociais para fazer uma declaração para o marido, Bruno Gagliasso (39)!

Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou um clique em que aparece em momento relax ao lado do amado, deitada no colo do famoso, em um gramado. Apaixonada, a artista resolveu mostrar todo seu amor ao celebrar a união e cumplicidade dos dois, que são pais de Titi (8), Bless (7) e do pequeno Zyan, de 2 aninhos.

"Hoje acordei com vontade de me declarar pro meu amor. Acordei com a certeza de estar caminhando junto com a pessoa certa", começou escrevendo Gioh, dona do podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Fernanda Paes Leme (39).

"Dividindo o amor, o fruto e o sonho de um futuro melhor.Aprendendo ora com lágrimas, ora gargalhadas, ora pelo simples fato de existir. E é tão bom quando temos certeza. Obrigada @brunogagliasso. Pela força, amor e parceria. Te amo", disse ainda.

"É Lindo de ver a caminhada de vocês", elogiou Fernanda Gentil. "Amo vocês", se derreteu Fe Paes Leme. "Tão bom quando a gente se lembra de olhar pra vida assim, reconhecendo e exaltando o que temos de especial. Amo o casal e a família toda!", destacou a stylist Lulu Novis. "Família lindaaa e inspiradora!", "Lindos", "Perfeitosss demais", "Ahhhh...Que linda declaração", "Casal lindo", comentaram os seguidores.

Vale lembrar que Gioh e Bruno se conheceram em 2008. Dois anos depois, eles se casaram, e ficaram separados por um mês em 2012.

Giovanna Ewbank se declara para o marido, Bruno Gagliasso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fala sobre caso de racismo com os filhos

Recentemente, o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se pronunciou sobre o caso de racismo contra os filhos, Titi e Bless, em um restaurante de Portugal. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, eles relembraram a situação que aconteceu quando uma mulher fez ataques contra as crianças e contra uma família de angolanos. “Ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui daquela maneira”, disse ela, que ainda questionou: “Será que ela teria sido retirada do restaurante? Será que iria leva-la se fossem pais pretos de crianças pretas? Hoje eu sou uma mulher muito consciente dos meus privilégios, estou sempre rodeada de outras mulheres pretas diariamente. Eu vou combater de frente”. E Bruno declarou: “Essa luta é de todo mundo”.

