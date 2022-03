Giovanna Ewbank arrasa na coreografia de 'Sentadona' e surpreende Luísa Sonza

A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou os seguidores ao fazer a coreografia de Sentadona, música de Luísa Sonza

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 11h57

Giovanna Ewbank (35) chamou a atenção dos seus seguidores mais uma vez ao fazer a coreografia de Sentadona, de Luísa Sonza (23).

Ao lado de amigas, a apresentadora arrasou no rebolado e arrancou elogios até mesmo da cantora, que se surpreendeu com a desenvoltura da amiga.

"Tô com dor na coluna? TÔ! Tô com o joelho roxo? TÔ! Mas eu precisaaaaaava mostrar pra minha twin @luisasonza que a mama aqui tá ON. Obrigada deusaaaaaa @elenportugal e @guedesaline por esse findi MARA! Me diverti mtoooo", escreveu Gio na legenda da publicação.

Logo, Luísa comentou o post: "EU TE AMOOOOOOO MEU DEUS P QUE É ISSO VC ESTAVA ESCONDENDO SEUS DOTES DE BAILARINA ESSE TEMPO TODOOOOOO", disparou ela.

Os admiradores da loira também não pouparam elogios. "Arrasaram muito", "Giovanna, Giovanna, pq roubastes toda a beleza do mundo", "Não prometeu nada e entregou tudo! A mãe arrasou!", disseram.

CONFIRA O VÍDEO DE GIOVANNA EWBANK