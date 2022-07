Giovanna Antonelli diverte fãs ao mostrar vídeo colocando piercing: ''Minhas invenções''

Atriz Giovanna Antonelli posta vídeo em que aparece colocando piercing no colo e arranca risadas dos internautas

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 12h55

A atriz Giovanna Antonelli (46) arrancou risadas dos seguidores na web ao publicar um vídeo de um momento divertido!

Nesta quarta-feira, 06, a artista revelou que decidiu colocar um piercing microdermal no colo, acima dos seios.

Em sua conta no Instagram, a gata compartilhou o registro exibindo detalhes do procedimento e a reação dela divertiu a web. A famosa, que integra o elenco da próxima novela das nove, Travessia, mostrou sua chegada no estúdio até o resultado do piercing.

"Minhas invenções…", escreveu Giovanna Antonelli na legenda da postagem.

Famosos comentaram o post de Gio: "Haahahah que corajosa, eu não fiz nem segundo furo ainda", disse Tata Werneck. "Giovannaaaaaaa do ceeeeeu", disparou Vitória Strada. "VOCÊ NÃO EXISTEEEEEEEEEE HAHAHAHAHA", falou Rayssa Bratillieri. "Eu na vida! Isso aí! Amo gente de espírito leve, jovem e positivo", exaltou uma seguidora. "Achei lindo! Só não faço igual porque a alma vai sair do corpo", elogiou outra.

Giovanna Antonelli relembra par romântico com Tainá Müller

No dia 28 de junho, Giovanna Antonelli celebrou o Dia do Orgulho LGBTQIAP+ com uma lembrança de um trabalho nas telinhas. A famosa publicou um vídeo com vários momentos de Clara, sua personagem na novela Em Família, da TV Globo. No folhetim, ela fazia par romântico com Tainá Müller (40), que interpretava Marina. "Eu fico muito feliz de poder mostrar o amor de todas as formas com minhas personagens! Tenham orgulho de amar quem vocês quiserem!", declarou.

Confira o momento em que Giovanna Antonelli colocou piercing: