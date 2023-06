Gio Ewbank comenta sobre Instagram hackeado: "Pode ser que não seja eu"

Ewbank comentou sobre publicações estranhas no feed do seu perfil e alerta seguidores

Giovanna Ewbank começou a quarta-feira, 21, com um alerta aos seus mais de 29 milhões de seguidores no Instagram. A apresentadora e atriz de 36 anos compartilhou uma sequência de vídeos em seu Story comentando sobre a possibilidade de um hacker estar publicando conteúdos em seu feed.

No vídeo, ela começa dizendo: "Está acontecendo um negócio muito estranho no meu Instagram... E olha só que loucura, sonhei na noite retrasada que tinham hackeado meu celular. Ontem acordo e tem um vídeo postado no meu Insta e achei que tinha ido do meu celular sem querer e percebi que não tinha esse vídeo no meu rolo de câmera".

Gio completou, "Qualquer coisa estranha postada, pode ser que não seja eu".

A atriz aproveita para dizer que não compartilha os dados do seu perfil com outras pessoas e que recebeu mensagem de amigos alertando sobre os conteúdos publicados.

Giovanna Ewbank revela momento de tensão durante intimidade com Bruno Gagliasso

Nesta terça-feira, 20, durante a entrevista com a cantora Cleo no Quem Pode, Pod, a apresentadora e atriz Giovanna Ewbank, que comanda o podcast ao lado de Fernanda Paes Leme, decidiu fazer uma revelação surpreendente sobre sua vida íntima com seu marido, Bruno Gagliasso, com quem tem três filhos.

A loira contou que experienciou momentos de tensão enquanto fazia sexo com o amado na época em que ele vivia o papel de um serial killer em Dupla Identidade, no ano de 2014. A confissão surgiu quando as apresentadoras perguntaram para Cleo se ela levava seus papéis para a vida real, mas a atriz contou que só faz com as coisas positivas de cada personagem.

Giovanna explicou a situação mais a fundo: “[Fotos] na cabeceira da minha cama, mulheres amarradas, para ele entrar no personagem. Então eram fotos de mulheres amarradas, mulheres mortas", contou. "Teve uma vez que eu estava transando com ele, e nessa vez ele pegou assim no meu pescoço e eu falei 'você tá de sacanagem'”, comentou.