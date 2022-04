Gil do Vigor revela que vai retornar ao PhD com bolsa de estudos: ''Mais de um milhão''

Ex-BBB Gil do Vigor contou em suas redes sociais que volta aos Estados Unidos para concluir seu doutorado com bolsa auxílio

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 09h29

O ex-BBB Gil do Vigor (30) contou aos seguidores nas redes sociais que está retornando ao PhD nos Estados Unidos!

Nos Stories de seu Instagram e em seu Twitter, o pernambucano revelou que vai receber bolsa de estudos de mais de R$ 1 milhão.

"Estou retornando ao meu PhD e com bolsa! Estou emocionado, mais de um milhão de reais em bolsa para poder me dedicar ao que mais amo. É isso aí, a educação salva", disse o ex-BBB.

"Parabéns! Em nome do Programa de Pós-Graduação em Economia, tenho o prazer de lhe oferecer uma bolsa departamental durante seu primeiro ano e uma bolsa de ensino por quatro anos. Essa bolsa é concedida em reconhecimento ao seu excelente histórico acadêmico", dizia o comunicado no Instagram.

Em agosto de 2021, Gil desembarcou nos Estados Unidos para cursar seu doutorado em economia na Universidade da Califórnia em Davis.

Gil do Vigor relembra eliminação no BBB 21

Recentemente, Gil do Vigor recordou sua participação no BBB 21 e refeltiu sobre tudo que conquistou desde então. O pernambucano publicou um vídeo do discurso super emocionante que Tiago Leifert (41) fez no dia em que ele foi eliminado. “Faltam 8 dias para acabar o BBB 22 e eu me peguei refletindo sobre o dia da minha eliminação.Passou um filme na minha cabeça de tudo o que vivi ali dentro e o quanto minha vida mudou após essa experiência. Eu sorri, chorei, aprendi com meus erros, surtei, vigorei, regozijei… Eu vivi o programa!”. “E, logo eu que sou competitivo, que sempre quis o primeiro lugar, passei por um processo de autoconhecimento e com essa experiência transformadora, sei o quanto venci, mesmo não levando o prêmio final. Minha gratidão é gigante todas as vezes que lembro de tudo que vivi dentro do BBB 21. Eu sou eternamente grato por tudo e principalmente a vocês, meus vigorosos e vigorentos!”, disse ainda.

