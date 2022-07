Gil do Vigor mostra encontro com atores de 'Stranger Things': "Vigorei"

Nas redes sociais, o ex-BBB Gil do Vigor postou alguns cliques com os atores Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 15h42

Gil do Vigor(30) não escondeu a felicidade ao encontrar dois atores do elenco da série Stranger Things, da Netflix.

Nesta quarta-feira, 6, o ex-participante do BBB 21 compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado dos atores Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower, o Eddie e Vecna da quarta temporada da série.

Ao compartilhar os cliques, Gil celebrou o encontro. "Sobrevivi ao Vecna @bowerjamie e fiz o Eddie @josephquinn falar: aii Brasillll! Vigorei!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs vibraram com os registros. "Que tudo. Tu arrasa", disse a ex-BBB Eslovênia. "Que tudo! Vigorou demais com essa turma", disse uma seguidora. "Que encontro poderoso", comentou outra. "Eu amei. Só falta participar da série agora", brincou uma fã.

Encontro com Rodrigo Mussi

Recentemente, Gil postou fotos de seu reencontro com Rodrigo Mussi(37)! Os ex-BBBs estiveram no café da manhã com Ana Maria Braga (73) no Mais Você e ao dividir os clique ao lado do amigo, o pernambucano relembrou uma mensagem que recebeu do do gerente comercial antes do acidente de carro que sofreu em 31 de março em São Paulo. Mussi chegou a sofrer traumatismo craniano e ficou em coma.

Confira: