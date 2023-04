Gil do Vigor fala sobre interesse em participar de outro reality

Gil do Vigor ficou conhecido após conquistar o coração dos brasileiros em 2021 na sua edição do BBB

Gil Do Vigor falou nesta terça-feira, 25, sobre seu desejo de participar de outro reality show. Ele ficou conhecido no Brasil por ter participado do BBB 21, edição vencida por Juliette e o economista acabou ficando em quarto lugar.

“Estou aqui pensando. Eu preciso muito participar do No Limite”, revelou Gil. O programa da Globo foi trazido de volta para a televisão em 2021, depois de ter sido interrompido em 2009.

“Não é por nada, mas a competição é insana e eu acredito muito que eu me daria bem, porque eu sou muito competitivo”, argumentou Gil do Vigor.

Neste ano, o No Limite vai para sua sétima edição e será gravado na Amazônia. Fernando Fernandes volta para o comando da atração, que ainda não tem data para estrear na tela da Globo.

Gil do Vigor causa controvérsia ao criticar torcida de sister do BBB 23

Gil do Vigor causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Twitter sua opinião sobre torcida de finalista do BBB 23.

Inicialmente, o economista não citou nomes, apenas disse: “Eita que bando de fãs chatos! Nunca falei contra sua favorita, sempre fui respeitoso, mas vocês se esforçam para que as pessoas peguem ranço, viu? Eu hein! Boa sorte...”.

Então, uma seguidora respondeu: “Que triste Gil... não acredito que seja fã da Amanda, não... precisamos transmitir o carinho que ela transmite lá dentro”. Gil então confirmou que estava se referindo aos fãs de Amanda.

A postagem dividiu opiniões, alguns fãs de Amanda tentaram se defender das acusações feitas por Gil. “Você está há dois anos nesse meio, é umas das pessoas que mais entende sobre BBB e torcidas. Você sabe que fãs alopram. Você também sabe que um número pequeno de pessoas não representa uma torcida inteira”, comentou uma fã. E outra apoiadora de Amanda comentou: “O povo tá nervoso porque é dia de votação e anda tendo muito ataque, mas teve um monte de gente que gostou do elogio, aposto que a Amanda iria adorar porque ela te adora, Gil”.