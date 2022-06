Gil do Vigor e Linn da Quebrada cantam 'Jeito Sexy' com o grupo Fat Family

Economista Gil do Vigor posta vídeo em que aparece soltando a voz ao lado de Linn da Quebrada e integrantes do grupo Fat Family

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 13h39

Os ex-BBBs Gil do Vigor (30) e Linn da Quebrada (31) arrasaram em encontro com os integrantes do Fat Family!

O economista e a rapper soltaram a voz com a canção Jeito Sexy, do grupo que fez sucesso nos anos 90 no Brasil e teve discos vendidos em vários países.

Em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 10, o influenciador digital compartilhou registro do encontro e brincou sobre fazer parte do grupo por um dia.

"Entrei para Fat Family", escreveu Gilberto na legenda da postagem.

Os internautas ficaram chocados com o vozeirão de Gil. "Elas são tudoooooo aaaaa !!! Vocês fecham e abrem!!! Eu amoo", disse Lina nos comentários do post. "Nem arrisco acompanhar hahaha chamou na responsabilidade e deu conta!!! Cuuuida", destacou Lucas Bissoli. "Gil, A performance no final é digna de ópera", comentou Papito, pai de Ana Clara Lima.

Recentemente, Gil e Lina mostraram todo o gingado ao surgirem dançando hit do MC Don Juan, MC G15 e MC Davi.

Gil do Vigor comemora estreia na passarela da SPFW

No último final de semana, Gil do Vigor fez a sua estreia nas passarelas da São Paulo Fashion Week e celebrou a realização do seu sonho. Nas redes sociais, ele relembrou um desfile na sua adolescência e comentou sobre o momento mais do que especial. "Acredite nos seus sonhos e no final tudo valerá a pena", declarou.

Confira Gil do Vigor e Linn da Quebrada cantando com Fat Family: