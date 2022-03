Gil do Vigor é hipnotizado por Pyong Lee: ''Um recorde!''

Ex-BBBs Gil do Vigor e Pyong Lee se encontraram e o economista foi hipnotizado pelo brother do BBB 20

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 10h05 - Atualizado às 10h44

Os ex-brothers Pyong Lee (29), do BBB 20, e Gil do Vigor (30), do BBB 21, tiveram um encontro especial!

Na noite de quinta-feira, 17, o mágico compartilhou um registro ao lado do economista no momento em que fazia uma sessão de hipnose com o pernambucano.

"As hipnoses estão de volta, e vigoradas!!! No dia dessa foto @gildovigor ficou 1 minuto sem soltar uma frase que fizesse a gente rir. Acho que isso é um recorde! Quem aí quer ver o vídeo completo?", escreveu Pyong Lee na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

"Não venho a hora de assistir. Dois ícones juntos com certeza vai sair muitos risos e assuntos inteligentes", escreveu um seguidor. "Disse que ia colocar ele no paredão ou chamou de basculho?", disse outro. "Imagino o quanto foi difícil pra ele. Dois grandes jogadores", exaltou um terceiro. "O encontro de milhões!", comentou mais um.

Gil do Vigor curte almoço com Reynaldo Gianecchini

Na quarta-feira, 16, Gil do Vigor aproveitou a companhia de ninguém menos que Reynaldo Gianecchini (49). O doutorando em Economia postou fotos ao lado do ator e revelou que os dois são vizinhos. "Almoçando com o meu vizinho", escreveu o ex-BBB na legenda.

Confira o encontro de Gil do Vigor e Pyong Lee: