Gil do Vigor diverte ao exibir reação da mãe andando em montanha-russa: ''A pobi da mainha!''

Gil do Vigor se divertiu muito ao fazer um vídeo ao lado da mãe, Jaciara, dando uma volta em uma montanha-russa

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 15h23

Nesta quinta-feira, 25, Gil do Vigor (31) usou suas redes sociais para exibir um passeio divertido que fez com a mãe, Jacira, em uma montanha-russa. O ex-BBB publicou um vídeo e chamou atenção da web ao mostrar a reação exagerada de sua mãe no brinquedo, arrancando risada de seus seguidores.

No vídeo, Gil filma todo o percurso do brinquedo, enquanto vai mostrando Dona Jacira se desesperando com a velocidade e as quedas da atração, soltando muitos gritos. Ao fim do passeio radical, o artista mostra a mãe descabelada e extremamente cansada, fazendo ele cair na risada.

Na legenda, ele reproduziu um meme criado por ele na época em que participou do Big Brother Brasil e escreveu: "A pobi da mainha!"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Tadinha!", disse um. "Rindo com todo o respeito! Corajosa ela!", escreveu outro. "Que loucura! É pra gritar mesmo!", falou um terceiro.

Confira o vídeo que Gil do Vigor publicou mostrando a reação de sua mãe ao andar em montanha-russa:

Gil do Vigor revela que vai tirar habilitação

Recentemente, Gil do Vigor compartilhou em suas redes sociais que vai aprender a dirigir. Isso porque ele comprou um carro novo para se locomover nos Estados Unidos, onde está morando atualmente.

"Já já vou começar a aprender a dirigir! As aulas do vigor estão vindo aí e já já estarei dirigindo", contou ele bastante animado com a novidade.

