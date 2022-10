Gerard Piqué teria sido visto saindo da casa de Shakira

Jornalista espanhol que foi visitar Shakira diz que viu Gerard Piqué indo em direção ao carro após sair da casa da cantora

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 17h15

Separados há quatro meses, Shakira (45) e Gerard Piqué (35) parecem não estar mais vivendo a relação conturbada que estavam após o término. De acordo com o site espanhol En Blau, o ex-casal parece ter estado muito juntos ultimamente. Lembrando que, o casamento chegou a um fim por boatos de traição do jogador de futebol, que atualmente já está com uma nova namorada, Clara Chia.

Segundo uma publicação do site espanhol, o jornalista Marc Leirado estava indo em direção a casa da cantora Shakira em Esplugues, na Espanha. Porém, algo chamou sua atenção. Nas proximidades do imóvel, ele teria avistado Gerard indo até seu carro.

O jornalista tentou falar com o zagueiro do Barcelona, mas foi ignorado, visto que ele apenas entrou em seu carro e saiu. De acordo com o relato, ele parecia estar indignado com alguma coisa.

Após a saída de Piqué, dois minutos depois, Shakira saiu de sua casa para entrar em um carro. Marc Leirado até tentou seguí-los, mas perdeu o casal de vista. Leirado afirma que os filhos dos dois, Milan e Sasha, não estavam mais em casa quando ambos saíram. “Sinto que eles foram para algum lugar juntos, mas não sei para onde”, lamentou o profissional.

Piqué enfrenta problemas de relacionamento com nova namorada

De acordo com o programa argentino ‘Socios del Espetaculo’, Clara Chia Marti teria reclamado com Gerard Piqué depois que foi abandonada no meio de repórteres e fotógrafos ao chegarem juntos na França. Aparentemente a estudante estaria cobrando o jogador ex-marido da cantora Shakira o mesmo tipo de tratamento que

A atitude teria do zagueiro da seleção Espanhola e do Barcelona, time consagrado da Espanha, desagradado Clara, que brigou com ele, exigindo que fosse tratada igual à Shakira, mãe dos filhos Milan e Sasha, frutos de seu relacionamento com o jogador.