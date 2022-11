Gerard Piqué anuncia que vai se aposentar do futebol: "Decidi fechar esse ciclo!"

Ídolo do Barcelona, Gerard Piqué anunciou sua aposentadoria através de um vídeo emocionante nas redes sociais

Na tarde desta quinta-feira, 03, o jogador do Barcelona Gerard Piqué (35) pegou todos de surpresa ao anunciar que vai pendurar as chuteiras.

Para dar a notícia aos torcedores, o atleta compartilhou um vídeo emocionante no feed de seu instagram, no qual revelou que irá se aposentar de sua carreira como jogador de futebol nos próximos dias. O zagueiro do Barcelona anunciou que fará sua despedida dos gramados neste sábado, 05, no duelo contra o Almería, no Camp Nou.

"Culés, sou Gerard. Faz semanas, meses, que muita gente tem falado de mim. Até agora, não disse nada. Mas agora, quero ser eu quem fala de mim. Como muitos de vocês, sou do Barça desde sempre. Nasci em uma família muito louca por futebol e muito culé. Desde muito pequeno, não queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador do Barça", iníciou o jogador.

"Ultimamente, pensei muito naquele garoto, no que teria acontecido com aquele Gerard, se tivessem dito que ele alcançaria todos os sonhos... que chegaria ao time principal do Barça, que ganharia todos os títulos possíveis. Que seria campeão da Europa e do mundo. Que jogaria ao lado dos melhores da história, que seria um dos capitães e faria amigos para sempre", continuou.

Para concluir sua fala, Piqué afirmou."Faz 25 anos que entrei no Barça. Saí e voltei. O futebol me deu tudo. O Barça me deu tudo. Vocês, culés, me deram tudo. E agora que os sonhos de pequeno completaram, quero dizer que decidir fechar esse ciclo. Sempre disse que depois do Barça, não haveria outra equipe. E assim será. Este sábado, será minha última partida no Camp Nou. Passarei a ser um culé mais. Apoiarei a equipe. E transmitirei meu amor ao Barça aos meus filhos, tal como minha família fez comigo. E já me conhecem. Cedo ou tarde, voltarei. Nos vemos no Camp Nou", disse.

FIM DO CASAMENTO

Em junho deste ano, a cantora Shakira (45), anunciou o fim de seu casamento com o jogador do Barcelona Gerard Piqué. Em um comunicado oficial publicado pelo jornal El País, ela anunciou o fim de seu relacionamento após 12 anos de união.

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade. Agradecemos a compreensão”, disse no comunicado.