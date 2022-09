Geovana Clea faz discurso ao acompanhar os Jogos Indígenas 2022

A artista plástica Geovana Clea destaca a importância da cultura indígena em discurso na abertura dos Jogos Indígenas Koiupanká

Publicado em 23/09/2022

A artista plástica Geovana Clea marcou presença na abertura dos Jogos Indígenas Koiupanká nesta semana em Inhapi, Alagoas. Ela fez um discurso no evento e destacou a importância de defender os indíos e a natureza.

"Uma das coisas que me une com muito carinho e respeito aos índios da minha cidade é essa aqui: a terra. Eu sou uma artista, nasci aqui, cresci aqui e só há pouco tempo eu tive o privilégio de conhecer essa cultura maravilhosa. Desde então me apaixonei. O homem esquece que preservar a natureza é preservar a si mesmo. Por isso que nós temos que respeitar os índios brasileiros, mas a minha obrigação como brasileira e cidadã é voltar o meu olhar carinhoso aos índios da minha cidade. Por isso que não medi esforços para estar aqui", disse ela.

O povo Koiupanká está em Inhapi, em Alagoas, há 200 anos e conquistou o reconhecimento como sociedade etnicamente diferente. Ao longo dos anos, eles desenvolveram projetos educacionais para a valorização de sua ancestralidade e sobrevivência. Para eles, os jogos indígenas tem o objetivo de unificar ter trocas culturais por meio das modalidades tradicionais dos povos.

Assista ao vídeo do discurso de Geovana Clea: