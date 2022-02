Gente como a gente! Xuxa Meneghel escala portão de aeroporto e come goiaba do pé

Apresentadora Xuxa Meneghel escalou portão sem medo para pegar fruta da árvore e divertiu os internautas ao compartilhar vídeo do momento

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 08h16

A apresentadora Xuxa Meneghel (58) provou mais uma vez ser uma pessoa simples e humana como os seus fãs!

Apesar do título de Rainha, a loira mostrou nesta sexta-feira, 11, que é gente como a gente quando o assunto é comer fruta do pé.

Em sua rede social, a artista surpreendeu e divertiu ao compartilhar um vídeo em que apareceu escalando um portão do aeroporto sem medo e escoltada por uma segurança para pegar uma goiaba.

"Pé de goiabinha dando sopa no aeroporto do Rio…", disse ela na legenda do registro no qual apareceu subindo a grade toda segura e devorando a fruta ali mesmo.

Nos comentários do vídeo, os internautas se divertiram com o momento simples da famosa. "Tão você, te amo", disse a atriz Bruna Marquezine (26). "Que maravilha", escreveu Leticia Spiller (48).

Ainda nos últimos dias, Xuxa Meneghel surpreendeu seus conterrâneos ao aparecer em sua cidade natal no Rio Grande do Sul após 20 anos.

Veja o vídeo de Xuxa Meneghel pegando goiaba do pé: