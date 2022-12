Gente como a gente! José Loreto pega metrô no RJ para ir em evento

José Loreto faz selfie dentro do metrô ao ir para evento acompanhar o jogo do Brasil na Copa do Mundo

O ator José Loreto (38) mostrou que é gente como a gente e também usa o transporte público no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 2, o artista foi para um evento para acompanhar o jogo do Brasil contra Camarões na Copa do Mundo do Catar e usou o metrô como meio de transporte.

Nas redes sociais, o artista fez selfie dentro do vagão do metrô e compartilhou com seus fãs. “Já que não fui convocado, partiu pro jogo de metrô! Me espera”, disse ele.

Nos comentários, os fãs comentaram sobre o meio de transporto do ator famosos. “Humildade é tudo”, afirmou um seguidor. “Gente da melhor qualidade”, comentou outro. “Acho que ele de boné passa despercebido, as pessoas não vão acreditar que é ele”, comentou mais um. “Deve ser legal para um famoso essa liberdade de ser um anônimo de vez em quando”, escreveu outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

José Loreto fala sobre seu novo personagem na TV

O ator José Loreto voltará às novelas em breve. Ele está no elenco de Vai na Fé, próxima trama das 7 da Globo. Ele interpretará Lui, um rapaz que é “urbano, carioca e vaidoso”, um típico cantor de música pop, que se joga na dança e em músicas sensuais.

“Vai ter muito rebolado, muita dança. Ele canta músicas sensuais. Não é funk nem sertanejo. É mais pop. Já gravei quatro canções inéditas em estúdio. Uma delas fala de uma pool party na piscina do Lui. O personagem já fez muito sucesso, mas há tempos vive das mesmas músicas. Meio que parou no tempo, não se reinventou”, disse o ator, que revelou ter Latino, Ricky Martin, Luis Miguel e Sidney Magal como principais inspirações para o papel.

“Além disso, é muito polêmico e está sempre em tabloides por causa de fofocas. É mulherengo, se envolve com um monte de gente. Até que vai se apaixonar pela Sol”, completou José, referindo-se ao papel de Sheron Menezes, que será a protagonista.