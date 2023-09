Gente como a gente? Jojo Todynho reclama de transporte público no Rio de Janeiro

Não está fácil para ninguém! Jojo Todynho brinca com sua experiência no transporte público após encarar ônibus lotado

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao protagonizar um momento ‘gente como a gente' na manhã desta quinta-feira, 21! Através das redes sociais, a artista mostrou que pegou o transporte público para ir ao trabalho, mas sua experiência não foi muito positiva, já que seu ônibus estava lotado logo cedo. Apesar da adversidade, ela brincou com a ocasião.

A estudante de Direito surgiu em seu stories do Instagram direto do ônibus, ao lado de uma amiga, para contar que dispensou o carrão na garagem e preferiu aproveitar o serviço de transporte do Rio de Janeiro. Jojo ainda revelou o seu trajeto e contou que estava atravessando a cidade: "Bangu-Bom Sucesso”, ela iniciou.

Na sequência, a artista reclamou da lotação do veículo: “O 918 tá lotado!”, disse em tom de bom-humor: “Bom dia meus amores”, ela completou, dando risada ao lado de sua amiga. Para finalizar, Jojo mostrou que conseguiu chegar ao compromisso e apareceu toda produzida, pronta para encarar mais um dia de trabalho!

Jojo Todynho encara transporte público no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que recentemente, Jojo Todynho passou por outro perrengue. A dona do hit ‘Que tiro foi esse?’ contou que está voltando a comer os alimentos aos poucos e que está tendo algumas reações após passar por uma cirurgia bariátrica. A artista passou mal após ingerir um alimento. Mesmo assim, ela disse que não se arrepende do procedimento!

"A vida de uma bariátrica não é fácil, muita luta, mesmo assim, eu to assim ultimamente, mas, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida", Jojo defendeu sua decisão de passar pela cirurgia no estômago para reduzir seu peso e ter mais saúde.

Veja o antes e depois de Jojo Todynho após a bariátrica:

Apenas um mês após se submeter a cirurgia, Jojo já acumula elogios nas redes sociais após passar pela bariátrica; a cantora, que costuma compartilhar sua rotina de treinos e cuidados com a saúde física nas redes sociais, já aproveitou o espaço para mostrar as mudanças desde o procedimento e causou ao posar com um vestido justinho; confira a diferença!