Gêmeas? Juliette imita guitarrista de Katy Perry em vídeo hilário: ''Descobriram''

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 14h47

Juliette Freire (32) não perdeu o humor ao publicar na última sexta-feira, 12, em suas redes sociais, um vídeo em resposta à comparação com a guitarrista de Katy Perry (37). Um vídeo da cantora norte-americana chamou atenção de fãs por um detalhe: a musicista da estrela foi comparada com a brasileira pela semelhança.

Muitos internautas ficaram chocados com a semelhança e até o perfil da própria advogada comentou a situação de forma hilária e leve. Na gravação, a campeã do BBB21 usa roupas e acessórios semelhantes ao da original e segura uma guitarra

A compositora ainda teve o apoio de um amigo, que usou um figurino semelhante ao da cantora americana no vídeo caseiro feito em sua mansão no Rio de Janeiro: "Vocês criaram um monstro", escreveu ela, também substituindo a foto do Twitter pela da mulher e o nome do seu perfil para "Guitarrista da Katy Perry".

Vocês criaram um monstro! Kkkk... pic.twitter.com/9QepP6GmnR — Guitarrista da Katy Perry (@juliette) August 12, 2022

