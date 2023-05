Gay? Gretchen dá resposta inesperada ao ter sexualidade do marido questionada:"E se fosse?"

Gretchen abre o jogo e dá resposta na lata após fã questionar sexualidade do marido, Esdras de Souza

No início da manhã desta sexta-feira, 26, Gretchen (63) usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas que seu marido, o saxofonista Esdras de Souza (50), recebeu nos últimos dias ao ter a sexualidade questionada."Gente, gosto muito dela, mas esse marido dela é gay, se não é, ainda vai ser", escreveu uma internauta.

Na web, a artista resolveu se pronunciar, e sem hesitar saiu em defesa do amado:"Se gostasse realmente de mim me respeitaria. Uma pessoa da sua idade fazendo esse tipo de comentário é no mínimo ridículo. Feio para a senhora questionar a masculinidade do meu marido. Que inclusive se fosse, também seria um problema meu."

E prosseguiu: "Questionar a masculinidade do meu marido... Ah isso realmente sem comentários. E se fosse? Quem se deita com ele sou eu. Posso garantir que se estou plena desse jeito e com essa pele brilhante, ele faz tudo que preciso e mereço e muito mais. Coisa que imagino que a senhora nem possa fazer mais. É falta né?", completou.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que o casal rebate comentários maldosos, recentemente a Rainha do Rebolado publicou uma foto de seu esposo atual, enaltecendo o músico e esclarecendo que não aceitará os ataques gratuitos.

Leia também: Gretchen e o marido dividem opiniões ao combinarem look: "Quer ibope!"

VEJA O STORY DE GRETCHEN:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Gretchen rebate críticas dos haters após ser chamada de ‘velha’ e dispara: "Nunca!”

Há pouco tempo atrás, Gretchen voltou a reagir nas redes sociais após ser alvo de piadas entre os internautas. Cansada de receber comentários maldosos, a dançarina fez um desabafo após ser chamada de ‘velha’.

"Enquanto essas pessoas ficam me enchendo de comentários, haters, eu estou aqui vivendo minha vida, trabalhando, cuidando dos meus filhos, do meu marido. Semana que vem estarei viajando para Colômbia para um trabalho, hoje tem chá de bebê do meu netinho.... gente, é isso que vale a vida. É a gente ocupar o tempo com coisas positivas, interessantes", disparou ela.