Gatilhos no BBB 23? Especialista analisa crise de ansiedade de Cara de Sapato no reality

Crises de ansiedade de Cara de Sapato no BBB 23 têm chamado atenção e provocado dúvidas sobre o assunto

Desde as primeiras semanas do BBB 23, o lutador Antônio Cara de Sapato (32) vem chamando atenção ao passar por diversas crises de ansiedade dentro do programa. O famoso chegou a pedir ajuda de Amanda Meirelles (31), para tentar superar o problema.

Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Leonardo Piamonte especialista em masculinidades falou sobre a situação do brother na casa. Apesar de não ter feito uma consulta com Antônio Cara de Sapato , ele acredita que o confinamento e a pressão do jogo já são o suficiente para gerar gatilhos em qualquer um participante.

"Não sabemos o que está deixando-o assim, pois na casa, ao que parece, não há uma escuta profissional e terapêutica. O que uma pessoa não treinada ouve e devolve não nos diz muito sobre a situação real do brother. Situações de alta expectativa e confinamento são ansiógenas por definição, mas nem por isso desencadeiam crises, se a pessoa tiver as ferramentas apropriadas ", disse.

Em conversa com os colegas, Sapato já confessou que desenvolveu sindome do pânico após ver o assassinato de um amigo . O episódio traumático aconteceu em 2011 e por conta disso ele quase desistiu da carreira.

"Eu perdi um amigo que também era lutador faixa-preta. Ele foi assassinado. Eu cheguei depois na cena e eu vi ele lá. E aquilo mexeu muito comigo. Foi mexendo com todo meu sistema fisiológico e com alguns estresses que eu já estava passando naquela época. Juntou tudo e virou essa bola de neve, se tornou uma síndrome do pânico", contou o brother.

bichinho… o cara de sapato tava começando a ter crise de ansiedade e a amanda ajudando ele 🥺 pic.twitter.com/9fHpQV4nQh — ִֶ (@ociosah) January 19, 2023

MAS, AFINAL, O QUE É CRISE DE ANSIEDADE?

Segundo o especialista, ansiedade é uma reação "natural de qualquer organismo vivo perante a imprevisibilidade do seu ambiente". Leonardo Piamonte aponta que todos os seres humanos sofrem de ansiedade, no entanto, outros acabam sentindo os sintomas de forma mais profunda do que o normal.

"Quanto mais complexo for esse indivíduo, mais mecanismos de antecipação, expectativa e elaboração ele vai ter no seu ambiente. Um cachorro fica ansioso, mais que uma galinha, menos que um humano. A capacidade do humano de elaborar as possíveis consequências do que faz, do que não faz, do que disse, do que deixou de dizer, colocam o humano como o ser ansioso por excelência. Ainda mais em tempos de redes sociais", disse.

"Então, ansiedade temos todos e todas. um quadro de ansiedade seria aquela situação em que a nossa ansiedade normal, que é esse frio na barriga, essa respiração mais acelerada, perde totalmente o contato com a realidade", declarou.

Leonardo Piamonte ainda afirmou que os indivíduos que sofrem com ansiedade podem fazer tratamento e, caso os primeiros cuidados não surtirem efeito, o paciente pode começar um acompanhamento psiquiátrico.

"A muitas coisas que podem ser feitas antes do tratamento da ansiedade. A ansiedade precisa antes aprender a ser identificada, a ser elaborada, a ser contida e resolvida, a ser entendida e mitigada, aprendendo a conhecer melhor as nossas respostas e os nossos gatilhos disparadores. Se após uma jornada de conhecimento próprio e busca pela saúde psicológica as crises continuam e os sintomas não passam, ai sim podemos falar em tratamento psiquiátrico", finalizou.

QUAL A DIFERENÇA DE CRISE DE PÂNICO E ANSIEDADE?

Segundo o psicólogo e especialista em sindrome do pânico Dr. Alexander Bez, os dois problemas são diferentes e podem contar com sintomas diversos. "A crise de ansiedade faz com que a pessoa fique pensando na mesma coisa o tempo todo e a crise de pânico é mais rápida, podendo paralisar a pessoa onde ela estiver", disse.

COMO IDENTIFICAR UMA CRISE DE PÂNICO?

Alexandre Benz disse que apesar do pânico gerar sintomas assustadores, em muitos casos é possível notar o que está acontecendo com o corpo das pessoas com antecedência. "Os sintomas têm uma duração de 5min a 20min, tendo junto aperto no peito, coração acelerado, tremores, aumento de produção de suor, sensação de perigo iminente, zumbido no ouvido, entre outras", disse.