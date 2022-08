Galvão Bueno recebe alta hospitalar após cirurgia na coluna: "Zerei a vida"

O apresentador Galvão Bueno precisou passar por uma cirurgia na coluna e celebrou a alta hospitalar em suas redes sociais

Galvão Bueno (72) recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 3, após precisar passar por uma cirurgia na coluna no dia 29 de julho. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo em que aparece no quarto, se preparando para deixar o hospital. Um pouco depois, ele surge dando uma volta pelos corredores com seu médico e falou que estava feliz por estar andando normalmente.

Na legenda da publicação, Galvão celebrou a alta hospitalar e agradeceu toda a equipe do hospital. "Zerei a vida!! Coisa boa!! Meu muito obrigado a toda a equipe do Einstein pelo carinho e dedicação", disse ele. Em seguida, o apresentador mostrou que está animado para a Copa do Mundo, que acontecerá em novembro. "Bora pro Catar. É Copa do Mundo!! Tá na hora do Hexa!!", completou.

Galvão fala pela primeira vez após cirurgia

No último domingo, 31, Galvão Bueno usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após a cirurgia na coluna. "Já estou aqui solto, a vontade, andando, fazendo exercício, porque esses dias vão ser muito puxados. Tem filmagens da Globoplay, tem muita gravação de comercial graças a Deus, tenho que me preparar pra Copa do Mundo, tem viagem pra Europa, tem viagem pro Japão, EUA, antes de ir pro Catar... Então eu precisava fazer isso, que é uma coisa antiga que tava me atrapalhando", contou ele no vídeo.

