Galvão Bueno presta bela homenagem no aniversário da neta: ''Tenho muito orgulho de você''

O narrador esportivo Galvão Bueno comemorou o aniversário de 26 anos da primeira neta, Victória Bueno

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 15h02

Galvão Bueno (71) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial!

Nesta quarta-feira, 16, Victória Bueno, a primeira neta do narrador esportivo, completou 26 anos de vida e ele fez questão de prestar uma bela homenagem para ela em seu perfil no Instagram.

"O tempo passa muito rápido, mas nos dá grandes alegrias!! Victoria, minha primeira neta, completa hoje 26 anos!!", começou Galvão ao publicar uma foto ao lado da aniversariante.

Em seguida, o apresentador se declarou para a neta. "Parabéns, Vic!! Tenho muito orgulho de você!! Que Deus te abençoe sempre!! Vovô te ama", completou ele.

Os seguidores de Galvão parabenizaram Victória. "Parabéns, felicidades, saúde e tudo de bom", disse uma internauta. "Feliz aniversário, Vic! Muita saúde, sucesso e felicidades", falou uma seguidora. "Parabéns, Victória. Que Deus abençoe sua vida", desejou uma fã.

Victória, vale lembrar, é filha de Leticia Bueno, a primogênita de Galvão. Ele também é pai dos pilotos da Stok Car Cacá e Popó. Os três são fruto do primeiro casamento do apresentador com Lúcia Costa. Já Luca, o caçula da família, é fruto da relação do narrador esportivo com Desireé Soares, sua atual esposa.

Confira a homenagem de Galvão para a neta, Victória: