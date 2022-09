Galvão Bueno leva todos os netos e filhos pela primeira vez no Maracanã

Galvão Bueno compartilhou fotos e vídeos da primeira vez dos netos, filhos e noras no Maracanã

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 13h42

Galvão Bueno (72) encantou os seguidores ao abrir um álbum de fotos ao passeio com os filhos e os netos no Maracanã, no Rio de Janeiro. No perfil do Instagram, o narrador esportivo exibiu cliques e vídeos durante o jogo entre Flamengo e Fluminense.

Nas imagens, ele posou ao lado dos pequenos e dos herdeiros, Cacá Bueno, Popó Bueno, Letícia Bueno e Luca Bueno.

"Fla x Flu no Maraca pela primeira vez com todos os 7 netos, filhos e noras. Tem coisa melhor do que um domingo em família?", escreveu ele na legenda.

Os admiradores não deixaram de comentar. "Que máximo", "Coisa boa", "Que delícia!! Futebol e Família", "Dia bom demais, adorei", disseram eles.

GALVÃO BUENO CELEBRA O ANIVERSÁRIO DA ESPOSA

Galvão Bueno (72) está curtindo uma viagem especial com a mulher, Desirée Soares, que está completando 53 anos. Para celebrar o aniversário da amada, Galvão Bueno voltou ao hotel em que foi gravado o filme 'Uma Linda Mulher'. Através de seu perfil no Instagram, Galvão Bueno mostrou como foram as declarações para a amada, e revelou que já passou pelo hotel 22 anos atrás, para curtir a lua de mel com Desirée.

