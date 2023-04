Galã de Vai na Fé entrega cantada do público: 'Lutei muito'

No ar em Vai na Fé, Isacque Lopes fala sobre romance em entrevista à CARAS Brasil e entrega carreira musical

Estreando em sua primeira novela, o jovem galã Isacque Lopes não esconde a animação em arrancar suspiros de fãs da novela Vai na Fé. O ator, que interpreta Ben na primeira fase da trama, afirma que apesar de toda a atenção e novas fãs, seu coração já tem uma Sol. "Não posso falar ainda, estou enrolado. Mas recebo muita cantada, principalmente na internet."

Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta que se diverte e recebe muito bem os elogios do público. Antes de Vai na Fé, ele já tinha feito participações em Malhação e na série Sob Pressão e agora encara seu primeiro personagem fixo. Apesar da mudança e maior repercussão, Lopes afirma que não deixou de frequentar os lugares que costumava ir e que tem uma boa relação com os fãs.

"Eu não esperava essa repercussão, mas está sendo muito especial para mim porque é uma parada que eu lutei muito. [Agora], estou sendo muito tietado, mas, mesmo com a novela eu continuo frequentando os lugares que eu cresci, e super atendo e converso com a galera", diz ele, que acrescenta ao dizer que em seu bairro, no Rio de Janeiro, alguns fãs já sabem até onde é sua casa.

Para ele, a novela também representa muito mais que apenas um passo na carreira de ator, mas também levanta uma bandeira racial, com muitos artistas negros no elenco. "É uma parada que a gente luta desde sempre, então temos que ocupar esse espaço mesmo. Eu estou ali representando eles, carrego essa responsabilidade com muito carinho."

ISACQUE LOPES EQUILIBRA CARREIRA MUSICAL COM GRAVAÇÕES DE VAI NA FÉ

O jovem artista ainda revela que, além da carreira de ator, também trabalha na música. Ele afirma que nunca pensou em outro caminho a não ser trabalhar com arte, já que, desde muito novo, sempre se interessou pelo mundo artístico.

"Eu lanço música desde os meus 16 anos de idade, comecei no reggae, mudei para o funk e fui MC por uns três anos da minha vida e hoje estou no R&B, me inspiro muito em Michael Jackson, Usher e Chris Brown", afirma ele que ainda diz ter projetos gravados.

Em Vai na Fé ele ainda pôde explorar o lado musical, já que a novela mostra também a carreira de Ben antes de passar para o ator Samuel de Assis, com quem ele revelou ter uma boa relação. "Ele é uma pessoa muito querida, amoroso e receptivo, um cara muito jovem. Ficamos muito tempo juntos nas preparações, na equalização vocal, nos trejeitos um do outro."