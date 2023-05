Gabriela Pugliesi fala sobre casa na Bahia: ‘Sou muito mais feliz’

Influenciadora fitness Gabriela Pugliesi vive em São Paulo e na Bahia, mas revela qual lugar prefere

A influenciadora fitness Gabriela Pugliesi (38) está acostumada a se dividir entre seus trabalhos na cidade de São Paulo e a vida que leva no encontro do rio com mar na Península do Maraú, na Bahia. Porém, em suas redes sociais, a musa contou um pouco da rotina que leva ao lado do marido, o músico Túlio Dek, e o filho, Lion, de seis meses, revelando qual prefere.

“Ontem eu e Túlio saímos para jantar. Aqui, sair para jantar é de quadriciclo, chinelo, na terra e nos buracos porque não tem asfalto, trânsito, buzina, roupa chique ou salto alto. A gente voltou às 23h30 de quadriciclo e entramos em casa, que não tem muro, fechadura ou alarme”, começou a influenciadora digital, nos stories de seu perfil oficial no Instagram. “A gente acaba se acostumando com aquela vida com medo de tudo e acha que isso aqui é irreal”, continuou.

“Eu sou muito feliz aqui. Em São Paulo, moro numa casa muito mais 'luxuosa' que a nossa aqui na Bahia, mas não tem nada disso que me preenche”, legendou Pugliesi, no story que falava sobre a diferença dos dois lugares.

Além disso, ela aproveitou para falar sobre sua percepção de luxo. “Na minha concepção, luxo, riqueza e qualidade de vida, isso aqui é o ápice. Não precisar de carro ou sapato e, ao mesmo tempo, ter tudo. Acho que muda para cada pessoa. Graças a Deus, hoje eu consigo estar onde meu espírito está feliz de verdade e completo. Adoro São Paulo, sou muito grata, trabalho pra caramba lá, mas não vai ser minha vida. É trabalhar para morar aqui. É ter que estar lá para poder estar aqui. Não tem nada melhor que isso para mim”, comentou.

“Juro que aqui parece que eu estou no que seria o paraíso nos livros. Não tem Maldivas, Caribe, Tailândia…”, escreveu Gabriela. “Não me acostumo com a beleza daqui. Olha que eu já viajei muito nesta vida! E o mar aqui na frente de casa é uma piscina 24 horas, todos os dias do ano, e a água é morna”, finalizou a influenciadora digital fitness.

