Gabriela Pugliesi celebra o primeiro mês de vida do filho: "Como o tempo voa!"

Gabriela Pugliesi e Túlio Dek encantaram os seguidores ao celebrar o primeiro mês de vida do pequeno, Lion

Viva! Nesta sexta-feira, 02, Lion, o primeiro filho de Gabriela Pugliesi(37) e Túlio Dek (37), completou seu primeiro mês de vida, e para celebrar a data tão especial os papais de primeira viagem realizaram uma festa temática em homenagem ao herdeiro.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos mostrando os detalhes da celebração intimista. Nos registros, Gabi aparece segurando Lion nos braços enquanto recebe um beijo do amado.

E, é claro que a decoração da festa não poderia ter outro tema, a não ser de leãozinho, fazendo referência ao nome do bebê. "Jamais farei mesversario! Primeiro mês do nosso mini Dek expressivo", falou ela sobre o primeiro mês do herdeiro na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se derreteram com a fofura do menino e deixaram uma enxurrada de elogios. "Parabéns, Lion! Primeiro de milhões", "Ownnn parabensss!!!", "Assim a gente morre de amor aqui do outro lado da tela! AFFFFF", "Como assim já tem um mês ? Que família linda, que Deus abençoe vocês", disseram eles.

CONFIRA OS REGISTROS DO PRIMEIRO MESVERSÁRIO DE LION: