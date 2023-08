Gabriela Pugliese conta sua história emocionante com a maternidade: "Prova divina"

Grávida pela segunda vez, Gabriela Pugliese conta sua história com a maternidade e emociona seus seguidores

Na última segunda-feira, 21, a influenciadora digital Gabriela Pugliesirevelou que está esperando seu segundo filho com seu marido, Túlio Dek. O casal já possui um filho, Lion, que completou nove meses no começo do mês.

E nesta noite de quarta-feira, a musa fitness voltou a falar sobre gestação e maternidade através de seu Instagram. Em um vídeo intimista, Gabriela revelou que tinha problemas com fertilidade enquanto era casada com seu ex-marido, o influenciador Erasmo Viana.

"Eu acho importante contextualizar um pouco da minha história para quem não sabe", iniciou a influenciadora, que pretendia alcançar alguém que precisasse ouvir uma mensagem de esperança sobre a maternidade. Assim, ela relatou que não usava anticoncepcionais há 8 anos e disse que se engravidasse, o bebê seria muito bem-vindo.

Contudo, ela estranhou que em quatro anos de relacionamento, ela ainda não tinha conseguido engravidar. "Eu comecei a desconfiar que talvez fosse mais difícil para mim. Ai eu procurei o médico e comecei a fazer tratamento", contou ela.

Gabriela diz que começou a fazer injeções para ovular e que realizava as relações sexuais no dia 7, na esperança de ser fertilizada. "Eu fiz isso por alguns meses e não deu certo", lamentou. Em seguida, ela relatou que partiu para outros métodos, como o da inseminação e da Fertilização In Vitro (FIV), mas não obteve sucesso. "Quando eu estava indo para minha terceira FIV, eu me separei antes [de Erasmo]".

"Hoje eu entendo perfeitamente que foi Deus tentando me avisar de todas as formas, tipo 'Calma minha filha, o meu tempo é diferente do seu'", contou a influenciadora, que passou pelo processo de fertilização por um ano e meio. Neste tempo, ela conta que passou por muitas frustrações com os resultados negativos.

Contudo, sua separação de Erasmo fez com que aquele peso fosse aliviado de suas costas. Pouco tempo depois, ela conheceu seu atual marido, Túlio, com quem as coisas fluíram naturalmente, mesmo na maternidade. "Eu tinha certeza de que quando eu quisesse engravidar do Túlio, eu ia ter que fazer de novo todos aqueles tratamentos", contou ela.

"Mas em um ano eu engravidei naturalmente, com uma trompa aderida, uma leve endometriose e histórico de ovário policístico", revelou a influenciadora. "Eu engravidei sem nada, sem tentar, sem me programar, sem me preparar. Eu só tava no lugar certo, no tempo certo, com a pessoa certa."

Ao finalizar seu relato, Gabriela diz que há tempo para tudo e pede para todos terem paciência para as coisas acontecerem. "Eu tive essa prova divina", disse ela. "A gente vive numa pressão que, na verdade, só quem coloca na nossa cabeça é a gente. Ninguém tem que seguir regras que a sociedade impõe."

