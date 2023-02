Gabriela Prioli se justifica ao escolher Karnal como padrinho de sua filha:"Minha decisão"

Gabriela Prioli se justifica nas redes sociais após escolher comentarista para apadrinhar Ava

A jornalista Gabriela Prioli anunciou que escolheu o comentarista e escritor Leandro Karnal para ser padrinho de sua filha, Ava. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (2) quando o colega completou mais um ano de vida.

"O dia que eu soube que o conheceria, eu decidi que seria amiga dele e, ao me tornar amiga dele, eu decidi que, se eu tivesse uma filha, eu colocaria na vida dela a felicidade de partilhar um pedaço da existência com o Leandro. Muita gente me perguntou porque eu o escolhi. Foi por isso. Parabéns, Leandro Karnal! Vida longa!", se derreteu a nova apresentadora do Saia-Justa.

Na publicação, ela se declarou e lembrou inclusive o momento em que os dois se encontraram nos bastidores da CNN Brasil. "O dia que eu soube que o conheceria, coloquei na minha cabeça que ele seria meu amigo. Cheguei de mansinho pedindo um autógrafo nos meus livros favoritos, ousei uma conversa nos bastidores e, no ar, a contingência operou a meu favor e ele citou uma poesia que eu gosto muito. Pronto, o acaso fez a sua parte: meus desejos seriam atendidos", escreveu ela.

Segundo ela, o público tem só uma parcela do que é o colega. "É que o Karnal, nos bastidores, é muito melhor. Nunca vou esquecer do dia que ele tomou a palavra pra defender o espaço da minha voz. Serei sempre grata pelos conselhos atentos de quem de fato enxerga o outro: vocês não entenderão, mas ele saberá do dia que me ligou pra dar o melhor conselho não solicitado que eu já recebi. E ele começou dizendo: 'eu nunca te vi tão bonita'. A gente não sabia, mas eu estava grávida. Olhos atentos. Karnal é o amigo que se emociona e vibra com você. Estávamos juntos numa viagem quando eu contei do doutorado e a alegria dele me fez ficar ainda mais feliz com a minha decisão", disse.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Prioli (@gabrielaprioli)

NOVIDADES

A apresentadora Gabriela Prioli já tem um novo trabalho na TV. Menos de 24 horas após anunciar o fim do contrato com a CNN Brasil, a jornalista já está de contrato novo com o GNT. Ela se tornou a nova comentarista do programa Saia Justa, que é comandado por Astrid Fontenelle.