Gabriel Sater tieta Selma Egrei, a Mariana de 'Pantanal': "Diva"

O ator Gabriel Sater publicou fotos ao lado de Selma Egrei e rasgou elogios para a artista

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 19h11

Gabriel Sater (40) não perdeu a oportunidade de tietar Selma Egrei (73) nos bastidores das gravações da novela Pantanal, da TV Globo.

Nas imagens compartilhada em seu perfil no Instagram, o ator aparece trocando carinho com a atriz e aproveitou para brincar sobre o episódio que irá ao ar nesta sexta-feira, 1.

"Seria Trindade jogando charme na dona Mariana pra ter alguma chance com Irma? Não percam o capítulo de hoje (01/07/22) da novela Pantanal. Quem avisa, amigo é", alertou o artista no começo da publicação.

Em seguida, Sater rasgou elogios para a veterana. "Agora falando como Gabriel, eu tieto todo dia e hora que posso, a maravilhosa, linda e finíssima diva @selmaegrei. Quem quer ganhar um beijo assim?", completou ele.

Os fãs do ator elogiaram os registros. "Que inveja da Dona Mariana", brincou uma internauta. "Excelente atriz! Aliás, que elenco, meus amigos! Que elenco!", falou uma fã. "Lindos. As cenas com Trindade são a melhor parte da novela", afirmou uma seguidora.

Confira as fotos de Gabriel Sater e Selma Egrei: