Gabriel Medina mostra encontro com João Gomes: ''Gente boa demais''

O surfista Gabriel Medina publicou algumas fotos ao lado de João Gomes e elogiou o cantor

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 16h52

Gabriel Medina(28) compartilhou nas redes sociais algumas fotos ao lado de João Gomes (19).

O surfista e o cantor se conheceram durante o show de Luan Santana (31), que aconteceu nesta última quarta-feira, 16, no espaço Villa JK, em São Paulo.

Ao publicar os cliques em seu perfil no Instagram, Medina rasgou elogios para João. "Esse caba é gente boa demais. Prazer Joãozito @joaogomescantor", escreveu ele na legenda.

Além do surfista, o cantor também realizou o sonho de conhecer a atriz e apresentadora Maisa Silva (19). No feed do Instagram, João postou uma série de cliques e ainda mostrou uma declaração feita para a artista no direct da rede social, há mais de 4 anos, quando ainda não era famoso.

"[...] Parece mesmo um sonho. Um sonho você ter curtido um show meu naquele outro dia. Um sonho ter curtido o show do Luan e ver você. Uma benção poder dizer que as vontades que eu tive qnd era bem pequenininho estão me encontrando. É isso turma", disse ele em um trecho da postagem.

Confira os cliques de Medina com o cantor: