Gabriel Medina e ex de Kevinho, Gabriela Versiani, são vistos aos beijos em camarote

Surfista Gabriel Medina e a influenciadora Gabriela Versiani foram flagrados dando beijão em camarote na Sapucaí no Desfile das Campeãs

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 15h25

O surfista Gabriel Medina (28) está curtindo a vida de solteiro desde o término de seu casamento com a modelo Yasmin Brunet (33).

Já na madrugada deste domingo, 01, o atleta foi flagrado aos beijos com a influenciadora digital Gabriela Versiani (23) em camarote do último dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Medina e a ex-namorada do funkeiro Kevinho (23) surgiram agarradinhos no maior romance e dando um beijão em vídeo exclusivo publicado pelo perfil de fofocas Gossip do Dia.

Vale lembrar que Gabriel está solteiro desde o fim de seu casamento com Yasmin Brunet, no final de janeiro deste ano. Dois meses depois, o ex-casal deixou de se seguir. O surfista foi o primeiro a dar unfollow na ex-mulher e ela retribuiu. Já Gabriela, anunciou o término com Kevinho em fevereiro deste ano.

Antes de aproveitar a festa com o tricampeão mundial, Gabriela Versiani iniciou a noite no Camarote CARAS Bateria Nota 10 na Sapucaí e foi uma das celebridades que marcaram presença no local.

Douglas Silva (33), terceiro colocado do BBB 22, também marcou presença no Camarote CARAS.

Confira o flagra de Gabriel Medina com Gabriela Versiani: