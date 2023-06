Gabriel Medina dança na praia ao exibir corpo sarado e ganha elogio de Neymar

Surfista Gabriel Medina arrisca passinhos discretos antes de entrar no mar e arranca elogios dos amigos

Nesta quarta-feira, 28, o surfista Gabriel Medina, de 29 anos de idade, usou suas redes sociais para encantar os internautas! Sem camisa, o atleta apareceu em um momento para lá de descontraído na praia, arriscando alguns passinhos antes de entrar no mar, enquanto segurava sua prancha. A malemolência do campeão mundial arrancou vários elogios de seus amigos e fãs.

“Partiu, surf”, escreveu o atleta, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, Gabriel arrisca alguns passinhos bem discretos com os pés, de um lado para o outro, mandando beijo para a câmera, enquanto corre em direção ao mar para começar seu treino.

Sem camisa, o surfista dança ao som de Vai Novinha Ah Ah Ah, exibindo seu físico impressionante e sua barriga trincadíssima. O vídeo arrancou uma enxurrada de elogios de seus seguidores e principalmente de seus amigos.

“Muito gingado”, brincou o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr. “Meu futuro namorado. Só ele que não sabe disso ainda”, disparou uma outra seguidora do surfista. “Como pode ser tão gato?”, se indagou uma terceira admiradora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinhos, palminhas, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Gabriel Medina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Medina (@gabrielmedina)

Neymar Jr. aproveita passagem pelo Brasil para colocar o treino em dia ao lado de Gabriel Medina

Recentemente, durante sua passagem pelo Brasil, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., treinou ao lado de alguns amigos, incluindo o surfista multi campeão Gabriel Medina. Através de suas redes sociais, o atleta apareceu em imagens treinando em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, onde tem uma mansão, ao lado de seus parças e do surfista.