Gabriel Braga Nunes mostra foto inédita com a filha caçula, Valentina

Gabriel Braga Nunes curte dia na praia com a filha caçula, Valentina, e mostra selfie nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 15h39

O ator Gabriel Braga Nunes (50) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto com a filha caçula, Valentina (1), fruto do casamento com Isabel Nascimento. O papai coruja registrou um passeio deles em uma praia em um dia tranquilo.

Na imagem, pai e filha apareceram abraçados e sorridentes enquanto curtiam a linda vista do mar. Na legenda, ele colocou apenas um emoji de coração vermelho.

Gabriel e Isabel também são pais de Maria (7). Os dois são casados desde 2014.

O trabalho mais recente do ator Gabriel Braga Nunes foi em Verdades Secreta II, do Globoplay.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Braga Nunes (@gabrielbraganunesoficial)

